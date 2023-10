Statistisches Bundesamt

Immer mehr Mütter arbeiten. (imago images / Westend61)

Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren im vergangenen Jahr etwa sieben von zehn Müttern mit Kindern unter 18 Jahren erwerbstätig. Der Anteil stieg damit auf 69 Prozent; das sind elf Prozentpunkte mehr als im Jahr 1997.

Gleichzeitig verringerten sich in dem Zeitraum regionale Unterschiede. Die Erwerbstätigenquoten der Mütter in West- und Norddeutschland näherten sich den nach wie vor höheren Quoten der Mütter in Ost- und Süddeutschland an. In den westdeutschen Bundesländern waren es zuletzt 66 Prozent, in den norddeutschen 68 Prozent der Mütter. In Süddeutschland lag die Quote bei 70 Prozent und in den ostdeutschen Bundesländern bei 76 Prozent.

Diese Nachricht wurde am 02.10.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.