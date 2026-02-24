Internetnutzung

Noch nie im Internet gewesen - das trifft auf immer weniger Menschen in Deutschland zu. (Imago | Westend61 | Imago | William Perugini)

Laut dem Statistischen Bundesamt waren zuletzt gut drei Prozent der 16- bis 74-Jährigen sogenannte Offliner. 2021 waren es noch sechs Prozent. Die meisten Offliner gibt es in der Altersgruppe der 65- bis 74-Jährigen. Von ihnen war jeder Zehnte noch nie im Netz. In der Gruppe der 25- bis 44-Jährigen gilt das dagegen nur für ein Prozent.

EU-weit gibt es im Schnitt vier Prozent Offliner. Am niedrigsten ist der Anteil in Irland, den Niederlanden, Schweden und Luxemburg mit unter einem Prozent. Am höchsten ist er mit jeweils rund zehn Prozent in Kroatien und Portugal.

