Statistisches Bundesamt

Die Kosten für Pflege haben sich in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt. (IMAGO / Bihlmayerfotografie)

Ihr Anteil an den Gesundheitskosten insgesamt legte nach Angaben des Statistischen Bundesamts um 5,4 Prozentpunkte auf mehr als 25 Prozent zu. Die Ausgaben selbst hätten sich binnen zehn Jahren verdoppelt. Die Ausgabensteigerung liege damit deutlich über der aller Gesundheitsausgaben zusammengenommen, hieß es. Das stelle das Gesundheitssystem in Deutschland vor Herausforderungen.

Zu den pflegerischen Leistungen zählen unter anderem die Grund-, Behandlungs- und Intensivpflege, die weitgehend in ambulanten, (teil-)stationären Einrichtungen, Krankenhäusern und in Privathaushalten erbracht wird. Ursächlich für diese Entwicklung sind laut dem Statistischen Bundesamt zum Beispiel eingeführte Änderungen des Sozialgesetzbuchs, gestiegene Pflegepersonalkosten und der demografische Wandel.

Diese Nachricht wurde am 28.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.