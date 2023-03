Kinderbetreuung

Dass Väter Elternzeit nehmen, ist immer noch eher die Ausnahme. (imago/Westend61)

Das geht aus den jüngsten Zahlen zum Elterngeld hervor, die das Statistische Bundesamt in Wiesbaden bekanntgab. Danach bezogen im vergangenen Jahr 482.000 Männer Elterngeld, das ist eine Zunahme um 2,1 Prozent. Insgesamt liegt der Anteil damit bei gut 26 Prozent, also rund einem Viertel. Dazu erklärte die Soziologin Bettina Kohlrausch von der Hans-Böckler-Stiftung, auch wenn es grundsätzlich erfreulich sei, dass sich der Anteil der Väter minimal erhöht habe, sei die Quote der Väter, die Elterngeld beziehen, doch nach wie vor erschreckend gering. Der allergrößte Teil der Sorgearbeit werde von den Müttern übernommen. Diese ungleiche Verteilung setze sich dann meist im Lebenslauf fort und führe für die Frauen zu erheblichen sozialen Risiken.

