Jugendliche konsumieren mehr Vapes und Nikotinbeutel. (imago / 20 Minuten / Celia Nogler)

Laut einer Befragung des Bundesinstituts für Öffentliche Gesundheit konsumierten im vergangenen Jahr fast zehn Prozent der 12-bis 17-Jährigen Zigaretten, Nikotinbeutel oder Mehrweg-E-Zigaretten, die auch als Vapes bekannt sind. Im Jahr 2021 habe der Anteil noch bei sechs Prozent gelegen. Den Angaben zufolge nutzen die meisten von ihnen Vapes mit nikotinhaltigen Flüssigkeiten, die mit süßen Aromen vermarktet werden.

Der Drogenbeauftragte der Bundesregierung, Streeck, forderte daher klare Regeln für Mehrweg-E-Zigaretten. Gesundheitsschädliche und auf Jugendliche ausgerichtete Aromen müssten verboten werden, es brauche auch Regeln für die Werbung und Verpackung. Der CDU-Politiker sprach angesichts der Befragungsergebnisse von einem klaren Warnsignal. E-Zigaretten und Nikotinbeutel seien nicht harmlos.

Diese Nachricht wurde am 26.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.