Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte, waren Ende 2024 gut 8,3 Millionen Menschen 15 bis 24 Jahre alt. Das entsprach zehn Prozent der Bevölkerung. Bereits seit dem Jahresende 2021 liegt der Anteil junger Menschen an der Gesamtbevölkerung nahezu unverändert auf diesem Tiefstand. Dass er sich seitdem stabilisiert hat, liegt laut den Statistikern vor allem an der Zuwanderung vorwiegend junger Menschen nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine im Februar 2022.

