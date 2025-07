Immer mehr Strom wird durch Photovoltaikanlagen erzeugt. (picture alliance / Jochen Tack)

Diese produzierten mithilfe von Sonnenenergie im vergangenen Jahr 59,5 Millionen Megawattstunden Strom, wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mitteilte. Damit entfielen 13,8 Prozent der inländischen Stromerzeugung auf derartige Anlagen - so viel noch nie. 2023 machte die Photovoltaik einen Anteil von zwölf Prozent an der gesamten Stromeinspeisung aus.

Der Bundesverband Solarwirtschaft warnte indes vor einer Verlangsamung des Ausbaus der Solarstromerzeugung. Der Strombedarf steige stetig, deshalb dürfe man im Tempo nicht nachlassen.

