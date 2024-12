Attacke auf Weihnachtsmarkt

Trauer in Magdeburg nach dem Anschlag. (dpa / AP / Ebrahim Noroozi)

US-Präsident Biden sprach von einer schrecklichen und verabscheuungswürdigen Tat. Der tschechische Präsident Pavel schickte ein Kondolenzschreiben an Bundespräsident Steinmeier. Darin heißt es, in einer Zeit, die voller Freude und Erwartung auf die Weihnachtsfeiertage sein sollte, ringe man leider stattdessen mit Leid, Trauer und Verzweiflung. Auch Papst Franziskus kondolierte in einem Telegramm an den Bundespräsidenten. Der israelische Außenminister Saar erklärte, sein Land stehe in Trauer an der Seite des deutschen Volkes und biete jede erforderliche Hilfe an.

In Magdeburg haben am Abend zahlreiche Menschen bei einem Gedenkgottesdienst der Opfer gedacht. Zu der Trauerfeier im Dom waren unter anderem Bundespräsident Steinmeier, Bundeskanzler Scholz und Ministerpräsident Haseloff gekommen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.