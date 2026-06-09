Ein strenger Sicherheitsfilter blockiere riskante Anfragen und verhindere, dass sich die KI mit heiklen Themen wie Cybersicherheit und Biotechnologie beschäftige. Die Leitplanken gegen potenziell gefährliche Nutzung seien ausgiebig getestet worden, hieß es weiter. Claude Mythos ist die fortschrittlichste Modellreihe von Anthropic.
Vor einigen Monaten hatte das Vorgänger-Modell Mythos Preview Schwachstellen in viel genutzter Software aufgespürt. Deutsche Verfassungsschützer und Sicherheitspolitiker hatten daraufhin gewarnt, dass Künstliche Intelligenz für verheerende Cyberangriffe verwendet werden könnte.
US-Regierungsbehörden und ausgewählte Unternehmen bekamen damals Zugang zu Mythos Preview. Sie können nun Mythos 5 nutzen, die Modellversion ohne Einschränkungen.
Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.