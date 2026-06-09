Künstliche Intelligenz
Anthropic macht KI-Modell Mythos mit Einschränkungen verfügbar

Das US-Unternehmen Anthropic hat eine Version seines umstrittenen KI-Modells Claude Mythos mit Einschränkungen veröffentlicht. Anthropic teilte mit, die Version namens Claude Fable 5 sei für die breite Öffentlichkeit in ihren Funktionen begrenzt.

    Das Anthropic-Logo vor Börsencharts
    Anthropic veröffentlicht eingeschränkte Version von KI-Modell Mythos (picture alliance / NurPhoto / Samuel Boivin)
    Ein strenger Sicherheitsfilter blockiere riskante Anfragen und verhindere, dass sich die KI mit heiklen Themen wie Cybersicherheit und Biotechnologie beschäftige. Die Leitplanken gegen potenziell gefährliche Nutzung seien ausgiebig getestet worden, hieß es weiter. Claude Mythos ist die fortschrittlichste Modellreihe von Anthropic.
    Vor einigen Monaten hatte das Vorgänger-Modell Mythos Preview Schwachstellen in viel genutzter Software aufgespürt. Deutsche Verfassungsschützer und Sicherheitspolitiker hatten daraufhin gewarnt, dass Künstliche Intelligenz für verheerende Cyberangriffe verwendet werden könnte.
    US-Regierungsbehörden und ausgewählte Unternehmen bekamen damals Zugang zu Mythos Preview. Sie können nun Mythos 5 nutzen, die Modellversion ohne Einschränkungen.
    Diese Nachricht wurde am 10.06.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.