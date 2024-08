Mehrere Städte

Walthamstow, London: Zahlreiche Menschen versammelten sich am Abend zu einer Demonstration gegen erwartete Proteste von Rechtsextremisten. (AP / Alberto Pezzali)

Medienberichten zufolge gingen sie unter anderem in Bristol, Newcastle oder London auf die Straße. In Liverpool versammelten sich mehrere Hundert Menschen, um eine Einrichtung für Asylbewerber zu schützen. In sozialen Medien war erneut zu rechten Protesten aufgerufen worden. Die Polizei stellte sich daher für die Nacht erneut auf Ausschreitungen ein. An manchen Orten wurden vorsorglich Fensterfronten verrammelt.

Seit Tagen werden immer wieder Sicherheitskräfte, Asylbewerber-Unterkünfte und Moscheen angegriffen. Auslöser war eine Messerattacke in der englischen Stadt Southport, bei der drei Mädchen getötet wurden. Im Internet wurden anschließend Falschmeldungen über den mutmaßlichen Täter verbreitet.

