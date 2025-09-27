Ungarns Ministerpräsident Viktor Orban (picture alliance / dpa / MAXPPP / Nicolas Landemard / Le Pictorium)

Die Regierung veröffentlichte in Budapest ein Dekret im Amtsblatt, in dem die Erstellung einer solchen Auflistung angeordnet wird. Gegen darauf aufgeführte Gruppierungen werden dann etwa Finanzsanktionen möglich. Zudem können Einzelpersonen, die mit ihnen in Verbindung stehen, auf eine Schwarze Liste gesetzt, ausgewiesen oder an der Einreise gehindert werden. Zur Begründung sagte Ministerpräsident Orban im staatlichen Rundfunk, zwar hätten die Antifa und ihre Untergruppen noch keine Verbrechen begangen. Man müsse aber Maßnahmen ergreifen, bevor sie welche begehen könnten.

Eine nicht näher bezeichnete "Antifa-Gruppierung" sowie ein in Deutschland als "Hammerbande" bekannter Zusammenschluss wurden bereits auf die Liste gesetzt. Ungarn folgt damit US-Präsident Trump, der die linke Antifa-Bewegung am Montag per Dekret als "terroristische Organisation" eingestuft hatte. Die Entscheidung in beiden Ländern wirft Fragen auf. Die Antifa hat im Grunde keine festen Führungspersonen und keine feste Organisationsstruktur. Sie besteht weitgehend aus unabhängigen Gruppen und gleichgesinnten Einzelpersonen. Der Begriff ist eine Abkürzung für "antifaschistische Aktion".

Diese Nachricht wurde am 28.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.