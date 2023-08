Adressen von AfD-Mitgliedern wurden veröffentlicht. (picture alliance / dpa / Klaus-Dietmar Gabbert)

Ein Sprecher sagte, Gewalt und Drohungen könnten niemals ein akzeptables Mittel der politischen Auseinandersetzung sein. Das gelte unabhängig davon, ob diese aus linksextremistischen, aus rechtsextremistischen oder aus anderen extremistischen Spektren kämen.

Die Liste mit den Adressen war von der Antifa in Frankfurt am Main veröffentlicht worden. Dabei wurde dazu aufgerufen, der AfD auf militante Weise zu begegnen und ihr das Leben zur Hölle zu machen. Außerdem wurden ein Veranstaltungsort und ein Restaurant genannt, in dem sich AfD-Politiker häufiger treffen sollen. - Die Landtagswahl in Hessen findet am 8. Oktober statt.

Diese Nachricht wurde am 09.08.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.