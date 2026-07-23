Das teilte das zuständige UNESCO-Komitee auf einer Tagung im südkoreanischen Busan mit. Seit der Besetzung der Krim durch Russland könne die Ukraine den Schutz der Stätte nicht mehr gewährleisten, hieß es.
Chersones liegt in der Nähe der Hafenstadt Sewastopol und wurde zwischen dem 6. und 5. Jahrhundert vor Christus von griechischen Siedlern gegründet. Die Ruinen des historischen Ortes gehören seit 2013 zum UNESCO-Welterbe.
Diese Nachricht wurde am 23.07.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.