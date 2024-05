Der französische Premieminister Attal verurteilt den ansteigenden Antisemitismus im Land. (AP/dpa/Michel Euler)

Die Zahl antisemitischer Straftaten in Frankreich nehme in erschreckendem Ausmaß zu, sagte Attal in Paris. Im ersten Quartal des Jahres registrierten die Sicherheitsbehörden laut Regierungschef 366 Vorfälle wie antisemitische Beleidigungen aber auch gewalttätige Übergriffe. Das sei eine Zunahme von 300 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Keine der Taten dürfe ungestraft bleiben, erklärte Attal. Juden müssten sich in Frankreich sicher fühlen. Jeder Franzose sei dazu aufgerufen, seine Stimme gegen Antisemitismus zu erheben.

