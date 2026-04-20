Der Zugang zum Clubhaus des jüdischen Sportvereins Makkabi Berlin (dpa / Markus Lenhardt)

Laut Polizei hatte ein Zuschauer am Sonntag gegenüber einem Spieler von TuS Makkabi bei einem Einwurf eine antisemitische Bemerkung zu dessen Armbinde gemacht und ihn danach weiter beleidigt. Die Mannschaft von TuS Makkabi entschied daraufhin, nicht weiterzuspielen. Der Schiedsrichter brach die Partie ab. Der Staatsschutz ermittelt nun gegen den 52-jährigen Zuschauer wegen des Verdachts der antisemitischen Volksverhetzung und Beleidigung.

Nach dem Terrorangriff der islamistischen Hamas auf Israel im Oktober 2023 und dem darauffolgenden Krieg Israels im Gazastreifen darauf kam es bei Fußballspielen immer wieder zu antisemitischen Vorfällen. Dazu zählten Übergriffe auf Jugendspieler des TuS Makkabi in Berlin 2024 und die Jagd auf jüdische Fans in Amsterdam.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.