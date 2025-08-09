Nahost-Krieg
Antisemitismusbeauftragter Klein kritisiert Linke-Veranstaltung mit Hamas nahestehender Organisation als "skandalös"

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, hat eine propalästinensische Solidaritätsveranstaltung der Linken in Berlin als skandalös kritisiert.

    Klein mit Brille, dunklem Jackett und Krawatte sitzt vor einer weißen Wand, sagt etwas und gestikuliert mit der linken Hand.
    Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. (picture-alliance/dpa/Britta Pedersen)
    Klein bezog sich auf die angekündigte Teilnahme einer Organisation namens "Vereinigtes Palästinensisches Nationalkomitee". Er verwies auf den Berliner Verfassungsschutz, wonach es sich dabei um eine Gruppierung handelt, in der Anhänger der beiden Terrororganisationen Volksfront zur Befreiung Palästinas und Hamas eng zusammenarbeiten. Klein sagte der Funke-Mediengruppe, wer auf das Leid von Menschen hinweisen und dieses anprangern wolle, sich dabei aber nicht von schlimmsten Terrorgruppen abgrenze, mache sich unglaubwürdig.
    An der Veranstaltung der Linken im Berliner Stadtteil Neukölln hatte es zuvor bereits von anderen Seiten Kritik gegeben. Die ursprünglich dafür vorgesehenen Räume wurden nach Angaben der Partei gekündigt. Sie wollte Ersatzräume suchen.
    Diese Nachricht wurde am 10.08.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.