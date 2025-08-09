Nahost-Krieg

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein. (picture-alliance/dpa/Britta Pedersen)

Klein bezog sich auf die angekündigte Teilnahme einer Organisation namens "Vereinigtes Palästinensisches Nationalkomitee". Er verwies auf den Berliner Verfassungsschutz, wonach es sich dabei um eine Gruppierung handelt, in der Anhänger der beiden Terrororganisationen Volksfront zur Befreiung Palästinas und Hamas eng zusammenarbeiten. Klein sagte der Funke-Mediengruppe, wer auf das Leid von Menschen hinweisen und dieses anprangern wolle, sich dabei aber nicht von schlimmsten Terrorgruppen abgrenze, mache sich unglaubwürdig.

An der Veranstaltung der Linken im Berliner Stadtteil Neukölln hatte es zuvor bereits von anderen Seiten Kritik gegeben. Die ursprünglich dafür vorgesehenen Räume wurden nach Angaben der Partei gekündigt. Sie wollte Ersatzräume suchen.

