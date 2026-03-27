81. Jahrestag der Befreiung

Das Lagertor des ehemaligen KZ Buchenwald (dpa / picture alliance / Martin Schutt)

Aktivisten wollen zum Jahrestag der Befreiung des ehemaligen NS-Konzentrationslagers mit Palästinensertüchern demonstrieren. Sie fordern die Gedenkstätte auf, den - Zitat - "Völkermord in Gaza" zu thematisieren. Zudem sollen palästinensische Symbole in Buchenwald nicht verboten werden.

Klein sagte der Funke Mediengruppe, es handle sich um einen skandalösen Angriff auf die deutsche Erinnerungskultur und eine respektlose Selbstinszenierung.

Dahinter stehe die Absicht, die Singularität der Shoah infrage zu stellen.

Diese Nachricht wurde am 27.03.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.