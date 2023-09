Vor OB-Wahl in Nordhausen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein (imago images / Jakob Hoff)

Dort tritt morgen der AfD-Kandidat Prophet gegen den parteilosen Amtsinhaber Buchmann an. Die Bedeutung dieser Stichwahl gehe weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus, sagte Klein der Funke Mediengruppe. Gerade in Nordhausen, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau-Dora, in dem neben anderen Opfern auch Tausende Jüdinnen und Juden umgebracht wurden, wäre das ein Schlag ins Gesicht für die Opfer der Schoah und ihre Nachkommen, mahnte Klein. - Im Falle eines Wahlerfolgs in Nordhausen würde die AfD erstmals einen Oberbürgermeister stellen.

Klein betonte, er wünsche sich, dass alle, die zur Stichwahl aufgerufen seien, ihre Entscheidung sehr bewusst träfen.

