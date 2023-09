Vor OB-Wahl in Nordhausen

Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein (imago images / Jakob Hoff)

Klein sagte den Funke Medien, die Bedeutung dieser Stichwahl gehe weit über die Grenzen der Kreisstadt hinaus, sagte Klein der Funke Mediengruppe. Gerade in Nordhausen, in unmittelbarer Nähe zum ehemaligen Konzentrationslager Mittelbau-Dora, in dem neben anderen Opfern auch Tausende Jüdinnen und Juden getötet worden seien, wäre ein Erfolg der AfD ein Schlag ins Gesicht für die Opfer der Schoah und ihre Nachkommen, mahnte Klein. - Sollte Prophet gewinnen, würde die AfD erstmals in Deutschland einen Oberbürgermeister stellen.

"Vermeintlicher Saubermann ist ein Geschichtsrevisionist"

Der Direktor der Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und Mittelbau-Dora, Wagner, sagte im Deutschlandfunk, im Wahlkampf inszeniere sich der AfD-Politiker Prophet als konservativer, sachorientierter vermeintlicher Saubermann. Das sei er aber nicht. Vielmehr sei er ein extrem rechter Geschichtsrevisionist, der sich "in nichts" vom Thüringer AfD-Landeschef Höcke unterscheide.

Die Stiftung hatte zuvor erklärt, für den Fall von Prophets Wahl zum Oberbürgermeister keine gemeinsamen Termine mit dem AfD-Politiker wahrzunehmen. Auch sei der Kommunalpolitiker bei Veranstaltungen der Stiftung unerwünscht.

