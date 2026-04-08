Welt-Roma-Tag

Anlässlich des heutigen Welt-Roma-Tages sagte der CDU-Politiker, Sinti und Roma seien ein wertvoller Teil unserer Gesellschaft. Sie prägten das Land kulturell, sozial und politisch. Die Ausgrenzung und Diskriminierung von Angehörigen der Minderheit sei jedoch weiterhin ein drängendes Problem. Brand erklärte, viele entschieden sich aus Angst vor Ablehnung, ihre Identität nicht offen zu zeigen.
Der jährliche Aktionstag geht zurück auf den ersten internationalen Welt-Roma-Kongress am 8. April 1971 in London.
Diese Nachricht wurde am 08.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.