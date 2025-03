Neue Kapitänin der DHB-Auswahl: Nationalspielerin Antje Döll (Archivbild). (Aaron Favila / AP / dpa / Aaron Favila)

Bundestrainer Gaugisch begründete die Personalentscheidung mit "neuen Impulsen", die man setzen wolle. Sportvorstand Meckes sagte mit Blick auf die Heim-WM, "das Hauptziel all unserer strategischen Überlegungen ist, dass wir eine Struktur innerhalb der Mannschaft schaffen". Überraschend kommt der Wechsel nicht, da Bölk derzeit nicht zum DHB-Kader gehört.

Bei den Testspielen gegen Frankreich an diesem Donnerstag in Trier und am Samstag in Besançon wird Döll erstmals die Kapitänsbinde tragen. Die Handball-WM der Frauen findet dann vom 27. November bis 14. Dezember in Deutschland und den Niederlanden statt.

