Nach Koalitionsbruch

Ministerpräsident Woidke hatte das Bündnis mit dem BSW am Dienstag für gescheitert erklärt. Zuvor hatten mehrere BSW-Abgeordnete nach internem Streit die Fraktion verlassen.

Die Koalition verlor dadurch ihre Mehrheit im Landtag. Nach dem Austritt von Finanzminister und Vize-Ministerpräsident Crumbach erklärten auch Verkehrsminister Tabbert und Gesundheitsministerin Müller, dass sie das BSW verlassen. Ihre Arbeit wollen sie zunächst weiterführen.

Woidke will kommende Woche mit der CDU sprechen

Woidke kündigte im Interview mit den "Potsdamer Neuesten Nachrichten" an, er wolle in der kommenden Woche ein erstes Gespräch mit der CDU-Spitze führen. "Wir müssen uns erst in der SPD sortieren, solche Verhandlungen brauchen ja eine gewisse Vorbereitung: Inhalte, Personal, Arbeitsgruppen, die Einbindung der Mitglieder muss geklärt sein."

