Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Günther nannte eine Zuckersteuer indes politisch geboten. In dem Antrag wurden unter anderem die Einführung einer Verbrauchsteuer auf Getränke mit hohem Zuckeranteil sowie ein Mindestalter für den Kauf von Energydrinks gefordert. Ein übermäßiger Zuckerkonsum gilt als gesundheitsschädlich.
Verbände: Alarmierende Entwicklung bei ernährungsbedingten Erkrankungen
Fast 50 Verbände, darunter Bundesärztekammer, Deutsche Krankenhausgesellschaft, Deutsche Krebshilfe, Deutsches Kinderhilfswerkund der Verbraucherzentrale Bundesverband - hatten die Delegierten diese Woche zur Zustimmung aufgerufen. Die alarmierende Entwicklung bei ernährungsbedingten Erkrankungen und die dadurch rasant steigenden gesellschaftlichen Folgekosten erforderten entschlossenes Handeln, hieß es.
Diese Nachricht wurde am 21.02.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.