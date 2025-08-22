Erik Menendez im Jahr 1996 während seines Prozesses in Los Angeles. (dpa / ASSOCIATED PRESS / Nick Ut)

Ein zuständiger Richter in San Diego im Bundesstaat Kalifornien entschied laut Medienberichten nach einer Anhörung, das Menendez ein zu großes Risiko für die Allgemeinheit darstelle. Der 55-Jährige hatte argumentiert, dass er sich im Gefängnis rehabilitiert habe. Eine Anhörung für seinen ebenfalls inhaftierten Bruder Lyle soll heute stattfinden.

Die Menendez-Brüder stammen aus einer wohlhabenden Familie und hatten im Jahr 1989 in Beverly Hills ihre Eltern erschossen. Sie waren deshalb 1996 zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt worden. Der Fall hatte damals in den Medien und in der Bevölkerung großes Aufsehen erregt. Zuletzt war eine Serie des US-Senders Netflix über die beiden erfolgreich.

