Syrien-Debatte

Anwältin Nahla Osman: Debatte über Syrien-Abschiebungen "enttäuschend, frustrierend und demotivierend"

Der Verband deutsch-syrischer Hilfsvereine sieht in der aktuellen Debatte über Rückführungen geflüchteter Menschen nach Syrien ein Hindernis für die Integration. Es sei enttäuschend, frustrierend und demotivierend, sagte die Verbandsvorsitzende Osman im Deutschlandfunk. Viele gut integrierte Fachkräfte hätten nun Angst vor einer Abschiebung.