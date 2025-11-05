Außenminister Wadephul mit neuer Äußerung zur Lage in Syrien (Archivbild) (picture alliance / dpa / Marcus Brandt)

Dort sehe es schlimmer aus als Deutschland im Jahr 1945, soll der CDU-Politiker nach Medienberichten gestern in der Sitzung der Unionsfraktion erklärt haben. Mehrere Teilnehmer der Runde hätten sich irritiert gezeigt. Ein Abgeordneter bezeichnete den Auftritt Wadephuls als desaströs. Die Unterstützung für den Außenminister in der Fraktion schwinde, hieß es weiter.

Wadephul hatte bei einem Besuch in Syrien angezweifelt, dass angesichts der massiven Zerstörung kurzfristig eine große Zahl syrischer Flüchtlinge freiwillig dorthin zurückkehren werde. Bundeskanzler Merz hatte daraufhin erklärt, der Bürgerkrieg sei beendet.

Diese Nachricht wurde am 05.11.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.