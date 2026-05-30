Demonstration und Totalsperre auf Brennerautobahn (picture alliance / dpa / Peter Kneffel)

Seit dem Vormittag sind die Autobahn zwischen Österreich und Italien sowie sämtliche Nebenstrecken gesperrt. Der Gemeindebürgermeister und Initiator der Demonstration, Mühlsteiger, sagte, die Schmerzgrenze der Bevölkerung im Wipptal sei erreicht. Man kollabiere unter den extremen Abgasen.

Die Strecke gilt mit zuletzt fast elf Millionen Autos und rund 2,4 Millionen Lastwagen pro Jahr als die verkehrsreichste Nord-Süd-Verbindung der Alpen. Die Anwohner fordern unter anderem, die Lkw-Maut auf Schweizer Niveau anzuheben, um Verkehr dorthin sowie auf die Bahn zu verlagern. Sie wollen zudem einen besseren Lärmschutz.

Die Sperrung endet auf österreichischer Seite um 19 Uhr und auf italienischer Seite um 20 Uhr. Rund um die Grenze blieb ein Verkehrschaos auch. Auch in Bayern war es laut Polizei auf den Straßen deutlich ruhiger als sonst an Reisetagen in den Ferien.

Diese Nachricht wurde am 30.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.