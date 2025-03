Katholische Kirche

Pressekonferenz der Opferorganisation Snap in Rom. (picture alliance / ASSOCIATED PRESS / Andrew Medichini)

Die Organisation wirft den Kardinälen vor, sexualisierten Machtmissbrauch durch Priester und Kirchenangestellte vertuscht oder nicht hinreichend kirchenrechtlich verfolgt zu haben. Sie beruft sich auf einen Papsterlass aus dem Jahr 2023. Er stellt den Versuch der Vertuschung von Straftaten auch im Kirchenrecht unter Strafe. Den sechs angezeigten Kardinälen werden nach Einschätzung aus Fachkreisen gute Chancen auf die Nachfolge von Papst Franziskus eingeräumt.

Snap steht für "Survivors Network of those Abused by Priests" (Netzwerk von Überlebenden, die von Priestern missbraucht wurden). Die Organisation wurde 1989 in den USA gegründet und ist weltweit vernetzt.

