Die Apollo-8-Astronauten Frank Borman, James Lovell und Bill Anders (r.) (NASA/AFP)

Wie sein Sohn mitteilte, stürzte der 90-jährige Pilot mit seiner Maschine im Bundesstaat Washington in ein Gewässer. Weitere Menschen waren demnach nicht an Bord des Flugzeugs gewesen. Anders hatte bei seinem Flug ins All 1968 eines der berühmtesten Fotos der Menschheitsgeschichte gemacht. Das Bild mit dem Titel "Earthrise" zeigt, wie die Erde über dem Horizont des Monds erscheint. Bei der ersten Landung auf dem Mond ein Jahr später war Anders Ersatzmann für den Apollo-11-Piloten Michael Collins gewesen.

Diese Nachricht wurde am 08.06.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.