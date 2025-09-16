Gesundheitsministerium

Vorgesehen sei etwa ein Ausbau von Impfmöglichkeiten. Apotheken sollten auch mehr zur Vorbeugung beitragen und etwa Früherkennungs-Tests zu Herzkreislauferkrankungen anbieten können.
Eine im Koalitionsvertrag von Union und SPD angekündigte Anhebung der Apotheken-Vergütung wird nicht mehr kurzfristig in diesem Jahr umgesetzt, wie Warken mitteilte. Sie stehe zu dieser Vereinbarung, betonte sie. Erstes Ziel der Regierung sei aber, die Kassenbeiträge zum Jahreswechsel stabil zu halten. Daher könne man momentan keine weiteren Belastungen für die gesetzliche Krankenversicherung vornehmen.
Diese Nachricht wurde am 16.09.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.