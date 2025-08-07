Europäisches Arzneimittelrecht

Der Präsident der Apotheker-Vereinigung ABDA, Preis, sagte den Funke-Medien, jeder müsse sich barrierefrei über sein Arzneimittel informieren können. Das sei gerade in Notfällen wichtig. Ähnlich äußerte sich der VdK, betonte aber zugleich, dass digitale Packungsbeilagen große Vorteile etwa für Sehbehinderte und blinde Menschen böten.
Hintergrund der Debatte ist die Reformierung des europäischen Arzneimittelrechts. Dabei soll die elektronische Patienteninformation in Zukunft eine deutlich größere Rolle spielen.
