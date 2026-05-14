Die Partner sollten sich zusammenreißen und darauf konzentrieren, was wirklich wichtig sei, sagte der Vorsitzende der Christlich-Demokratischen Arbeitnehmerschaft CDA, Radtke, im Gespräch mit dem "Spiegel". Es gehe darum, Wachstum zu erreichen, ohne den sozialen Frieden im Land zu gefährden.
Der Sprecher des Seeheimer Kreises, Limbacher, erklärte, alle führenden Leute in der Regierung müssten den öffentlichen Streit beenden und - Zitat - "ins Machen kommen". Das Land brauche große Veränderungen, unterstrich der Sozialdemokrat.
Differenzen gibt es unter anderem über die Ausgestaltung der Steuerreform sowie die Änderungen des Sozialsystems. Der Koalitionsausschuss hatte sich am Dienstag auf einen "Arbeitsprozess" zur Umsetzung weiterer Reformen verständigt.
Diese Nachricht wurde am 14.05.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.