Saudi-Arabien

Arabisch-islamischer Gipfel zum Krieg in Nahost (Saudi Press Agency /APA Images via ZUMA Press Wire / dpa)

Sie appellierten an die internationale Gemeinschaft, sich dafür einzusetzen, Israels Mitgliedschaft bei den Vereinten Nationen auszusetzen. Außerdem wurde in der Abschlusserklärung des Gipfels in der Hauptstadt Riad ein internationales Waffenembargo gegen Israel gefordert. Die Teilnehmer erneuerten auch ihre Forderung nach einem palästinensischen Staat. Der einzige Weg zu einem nachhaltigen Frieden in der Region sei die Zweistaatenlösung, sagte der saudische Außenminister bin Farhan. Dagegen schloss der neue israelische Verteidigungsminister Katz eine Waffenruhe mit der Hisbollah im Libanon ohne deren "Kapitulation" aus.

Bei israelischen Luftangriffen im Norden und im Süden des Libanon sind mindestens 15 Menschen getötet worden. Im Norden Israels wurden mehrere Menschen durch Raketenangriffe der Hisbollah verletzt.

Diese Nachricht wurde am 12.11.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.