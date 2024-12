Nach Assad-Sturz

Arabische Außenminister verlangen friedlichen Übergang in Syrien

Außenminister mehrerer arabischer Staaten haben nach dem Sturz des Assad-Regimes zu einem friedlichen Übergang in Syrien aufgerufen. In diesem Prozess müssten alle politischen und gesellschaftlichen Kräfte vertreten sein, hieß es in einer Erklärung der Minister aus Jordanien, dem Iran, Saudi-Arabien und weiterer Länder, die in der jordanischen Stadt Akaba zusammengetroffen waren.