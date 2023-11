Flagge der Arabischen Liga (picture alliance/J.W.Alker)

Bei der von den Palästinensern und Saudi-Arabien einberufenen Sitzung soll es in Riad laut einer offiziellen Erklärung um die - so wörtlich - "israelische Aggression gegen Gaza" gehen. Die Außenminister der 22 Mitgliedsländer zählenden Liga hatten bei einem Treffen kurz nach Kriegsbeginn in Kairo bereits einen sofortigen Stopp der israelischen Angriffe gefordert. Saudi-Arabien hat derzeit den Vorsitz in der Organisation.

