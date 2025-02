Syrien nach dem Machtwechsel

Zerstörungen im Gazastreifen (picture alliance / SIPA / Mahmoud Isleem)

Das teilte das syrische Präsidialamt in Damaskus mit. Demnach wollen die arabischen Länder am 4. März über eine gemeinsame Haltung zur Zukunft des Gazastreifens beraten. Syrien wurde 2011 aus der Arabischen Liga ausgeschlossen, nachdem der damalige Machthaber Assad friedliche Proteste niederschlagen ließ, was dann in einen jahrelangen Bürgerkrieg mündete. Eine Miliz unter der Führung von Scharaa hatte Assad vor rund zweieinhalb Monaten gestürzt und die Macht in Syrien übernommen.

In Brüssel beschlossen die Außenminister der EU-Länder am Vormittag, einige Sanktionen gegen Syrien auszusetzen. Betroffen sind die Bereiche Energie, Verkehr und Wiederaufbau.

