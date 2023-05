Nach 12-jähriger Suspendierung

Annäherung: Die Außenminister von Jordanien, Saudi-Arabien, Irak, Ägypten und Syrien in Amman. (IMAGO / Xinhua / IMAGO / Mohammad Abu Ghosh)

Viele arabische Staaten zogen damals ihre Diplomaten aus Damaskus ab. In jüngster Zeit ist jedoch eine erneute Annäherung an die syrische Regierung unter Präsident Assad zu beobachten, etwa durch gegenseitige Besuche von Ministern. Unter anderem traf sich der syrische Außenminister Mikdad in Amman mit Kollegen aus Jordanien, Saudi-Arabien, Ägypten und dem Irak. Zuvor war der saudische Außenminister in Syrien gewesen. Andere Staaten sind gegen eine vollständige Normalisierung der Beziehungen zu Syrien. Zu diesen Staaten zählt unter anderem Katar, das auch keinen Vertreter zur Sitzung nach Kairo schickte.

Diese Nachricht wurde am 07.05.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.