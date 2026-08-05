Debatte um Zivildienst

Logo des Arbeiter-Samariter-Bundes. (picture alliance / dpa / Rolf Kremming )

Ein solcher Dienst müsse mindestens neun, besser zwölf Monate lang sein, damit die jungen Menschen auch die Chance hätten, etwas zu lernen und eine Verbindung zu ihrer Aufgabe herzustellen, sagte der ASB-Bundesvorsitzende Fleckenstein den Zeitungen der Funke-Mediengruppe. Außerdem müsse man mit guter Qualifizierung dafür sorgen, dass die Teilnehmer nicht nur ihre Zeit absäßen.

Das Bundesfamilienministerium bereitet derzeit die Grundlagen für einen neuen Zivildienst vor. Falls die Wehrpflicht wieder eingesetzt würde, müsse es ja auch einen entsprechenden Ersatzdienst geben, sagte Unionsfraktionschef Frei zur Begründung.

Diese Nachricht wurde am 05.08.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.