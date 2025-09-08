Wahl in Norwegen

Jonas Gahr Støre, Vorsitzender der Arbeiterpartei in Norwegen, gibt seine Stimme für die Parlamentswahl ab. (Javad Parsa / NTB / dpa / Javad Parsa)

Die Partei des amtierenden Ministerpräsidenten Støre erhält demnach 28 Prozent der Stimmen. Zweitstärkste Kraft ist die rechtspopulistische Fortschrittspartei mit 24,8 Prozent, wie die Wahlbehörde mitteilte. Der Hochrechnung zufolge erlangen die Parteien des Mitte-Links-Bündnisses zusammen nur eine knappe Mehrheit im Parlament. Sie alle hatten im Wahlkampf ihre Unterstützung für eine vom Sozialdemokraten Støre geführte Regierung bekundet.

