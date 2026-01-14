SPD-Konzept zur Reform der Erbschaftssteuer wird vorgestellt. (picture alliance / dpa / Elisa Schu)

Die Bundesregierung habe gerade erst dringend notwendige Steuerentlastungen für Unternehmen beschlossen, sagte der Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Dulger, der Rheinischen Post. Jetzt eine Debatte über Steuererhöhungen zu führen, sei kontraproduktiv. Allein die Diskussion sende das Signal aus, dass die SPD nicht verstanden habe, was die strukturellen Hintergründe der Rezession seien.

Die SPD will reiche Erben und größere Familienunternehmen stärker besteuern. Die Union hat bereits ablehnend reagiert.

