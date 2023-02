Fachkräfte-Mangel

BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter ist sicher: Eine gute Work-Life-Basis ist auch bei einer 39-Stunden-Woche möglich. (dpa / picture alliance / Britta Pedersen)

BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte dem Informationsdienst "Table-Media", die Rente mit 63 sei eine offenkundige Fehlleistung der Politik. In diesem Jahr würden 250.000 Beschäftigte abschlagsfrei in die Frührente gehen. Dadurch gingen den Betrieben viele hervorragende Mitarbeiter verloren, betonte der frühere CDU-Politiker. Kampeter forderte generell mehr "Bock auf Arbeit". Eine gute Work-Life-Balance bekomme man auch mit 39 Stunden Arbeit in der Woche hin.

Eine Studie in Großbritannien hatte Erfolge nach einem sechsmonatigen Test der Vier-Tage-Woche gemeldet . Danach wollten 56 von 61 beteiligten Arbeitgebern verschiedener Branchen das Modell beibehalten. Die Arbeitskräfte waren der Untersuchung zufolge weniger gestresst und weniger krank - und in kürzerer Zeit produktiver.

