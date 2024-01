Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / FrankHoermann / SVEN SIMON)

Die Unternehmen in Deutschland hätten das Vertrauen in die Koalition aus SPD, Grünen und FDP verloren, sagte Arbeitgeber-Präsident Dulger in Berlin. Es müsse jetzt endlich etwas passieren, aber es komme nichts. Deutschland werde damit mehr und mehr zum Bremsklotz in Europa. Dulger betonte, es gebe keine Entlastung für Unternehmen, keine Planungssicherheit und keine Berechenbarkeit - stattdessen überbordende Bürokratie, immer mehr Regularien und immer mehr Berichtspflichten. Außerdem werde weniger investiert.

