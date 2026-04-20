Die Bundesregierung will die Bürger entlasten, u. a. mit einer steuerfreien Prämie in Höhe von 1.000 Euro, die Firmen ihren Arbeitnehmern zahlen können. (imago / Sven Simon / Frank Hoermann)

Ursprünglich war die steuerfreie Prämie nur für dieses Jahr vorgesehen. Dies geht aus einem Entschließungsantrag der Regierungsfraktionen hervor, über den zuerst das "Handelsblatt" berichtete. Der Bundestag soll demnach am Mittwoch darüber abstimmen.

Die Bundesregierung hatte wegen der Preissteigerungen durch den Iran-Krieg insbesondere im Energiesektor Entlastungen für die Bürger auf den Weg gebracht - darunter die steuer- und abgabenfreie Krisenprämie von 1.000 Euro. Daneben sollen ab dem 1. Mai bis Ende Juni die Steuern auf Diesel und Benzin für zwei Monate um jeweils rund 17 Cent brutto pro Liter gesenkt werden.

Diese Nachricht wurde am 20.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.