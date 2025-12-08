Soziale Sicherung

Arbeitgeber und Linke gegen Neuberechnung der Rente nach Beitragsjahren

Die Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände lehnt eine mögliche Berechnung des Renteneintrittsalters nach Beitragsjahren ab. BDA-Hauptgeschäftsführer Kampeter sagte der Deutschen Presse-Agentur, das wäre eine Neuauflage der Rente mit 63. Das bleibe auch unter einer neuen Überschrift falsch. Auch die Linke ist gegen den Vorschlag - aus anderen Gründen.