Tarifkonflikt im Öffentlichen Dienst

Arbeitgeber von Bund und Kommunen bieten 5,5 Prozent

In die Tarifgespräche für den öffentlichen Dienst kommt Bewegung. Wie die Deutsche Presse-Agentur am Rande der Gespräche in Potsdam erfuhr, haben die Arbeitgeber den rund 2,5 Millionen Beschäftigten von Bund und Kommunen eine Lohnerhöhung von 5,5 Prozent angeboten.