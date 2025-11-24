Nach Angaben der BDA wurde Dulger von der Mitgliederversammlung einstimmig wiedergewählt. Dulger ist seit November 2020 Arbeitgeberpräsident.
Der BDA vertritt die Interessen von mehr als einer Million Unternehmen mit rund 30 Millionen Beschäftigten. Zuletzt hatte sich Dulger mehrmals für eine umfassende Reform des Sozialstaats ausgesprochen. Das geplante Rentenpaket der Bundesregierung sieht er kritisch. Darüber hinaus sollten die Deutschen nach Einschätzung Dulgers mehr und länger arbeiten.
