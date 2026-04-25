Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger mahnt schnelle Reformen an. (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / FrankHoermann / SVEN SIMON)

Bei den Unternehmen habe er schon lange nicht mehr so viel Enttäuschung erlebt, sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Die Stimmung sei schlechter als zu Zeiten der Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. Firmeninhaber gelangten zu der Erkenntnis, dass sie ⁠in ⁠Deutschland nicht mehr ⁠rentabel arbeiten könnten.

Dulger warnte vor ‌einer ⁠Verlagerung von ⁠Arbeitsplätzen ins Ausland, wenn Reformen nicht schnellstmöglich umgesetzt würden. Der Verbandschef warb für eine rasche Entlastung bei der Einkommensteuer. Zudem sprach er sich für eine Anpassung des Renteneintrittsalters an die gestiegene Lebenserwartung aus.

Bundeskanzler Merz hatte zuletzt bei einem Treffen mit Vertretern führender Wirtschaftsverbände zugesagt, die Sozialsysteme zu erneuern. Er teile die Befürchtungen, dass durch die hohen Arbeitskosten Stellen verloren gingen, erklärte der Regierungschef.

Diese Nachricht wurde am 25.04.2026 im Programm Deutschlandfunk gesendet.