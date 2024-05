Arbeitgeberpräsident Rainer Dulger (IMAGO / Sven Simon / IMAGO / FrankHoermann / SVEN SIMON)

Im Mittelpunkt müsse die Frage stehen, wie der Standort Deutschland wieder attraktiv gemacht werden könne. Dazu gehöre auch: Die Bürger müssten mehr und länger arbeiten. Dulger betonte, es gebe keinen anstrengungslosen Wohlstand.

Bundeskanzler Scholz lehnte in seiner Videobotschaft zum ersten Mai eine Anhebung des Renteneintrittsalters erneut ab. Es ärgere ihn, wenn manche abschätzig vom "Freizeitpark Deutschland" redeten. Scholz betonte, dass die Arbeitnehmer in Deutschland noch nie so viele Stunden gearbeitet hätten wie im vorigen Jahr.

Diese Nachricht wurde am 01.05.2024 im Programm Deutschlandfunk gesendet.