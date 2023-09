"Bundesregierung wacht auf"

Arbeitgeberpräsident Dulger fordert, den angekündigten "Deutschland-Pakt" rasch umzusetzen. (picture alliance/Wolfgang Kumm/dpa)

Dulger sagte der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf, die Bundesregierung wache endlich auf. Zu lange habe die Ampel-Koalition die Digitalisierung verschlafen und an bürokratischen Hürden für Wirtschaft und Gesellschaft festgehalten. Gemeinsam mit den Ländern müsse das Maßnahmenpaket nun schnell auf den Weg gebracht werden. Dulger betonte, man begrüße es, dass die Bundesregierung etwa Genehmigungsverfahren endlich beschleunigen wolle.

Der Bundeskanzler hatte gestern in der Generaldebatte zu einer nationalen Kraftanstrengung gegen Bürokratie und für mehr Wachstum in Deutschland aufgerufen. Dazu bot er Ländern, Kommunen und der demokratischen Opposition im Bundestag eine Zusammenarbeit an.

Diese Nachricht wurde am 07.09.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.