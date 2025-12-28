Wirtschaftskrise

Der Präsident Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Rainer Dulger. (picture alliance/dpa)

Arbeitgeberpräsident Dulger sagte der Nachrichtenagentur dpa, die Wirtschaft stecke in der längsten Krise seit der Gründung der Bundesrepublik. Die außenpolitischen Konflikte machten Reformen im Inland nötiger denn je. Dulger forderte einen deutlichen Bürokratieabbau und konstensenkende Sozialstaatsreformen. Außerdem müssten die Menschen mehr Netto vom Brutto haben.

Die IG Metall sieht angesichts der schlechten wirtschaftlichen Entwicklung auch die Unternehmen stärker gefordert. Diese benötigten unter anderem schnellere Entscheidungswege, sagte die Gewerkschaftssvorsitzende Benner. Zudem fehle ihnen häufig eine Zukunftstrategie.

Für Deutschland wird nach zwei Rezessionsjahren in Folge für dieses Jahr allenfalls ein geringes Wachstum des Bruttoinlandsprodukts erwartet.

Diese Nachricht wurde am 28.12.2025 im Programm Deutschlandfunk gesendet.